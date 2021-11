Tavelli (Sky):”Lautaro, momento no. Ma è questione di tempo. Con Lukaku…”

Il giornalista si è soffermato sulla crisi del gol dell'attaccante nerazzurro che non segna dalla penultima pausa delle Nazionali

Fabio Tavelli, a Skysport, ha parlato del momento no di Lautaro Martinez che non segna ormai da diverse giornate. L'ultimo gol era arrivato nella pausa con la Nazionale, non ha più segnato in nerazzurro e non è arrivato un suo gol neanche in questa pausa.

«Lukaku gli faceva spazio nella scorsa stagione. Da un certo punto di vista senza Lukaku si poteva pensare ad una strada più semplice per Lautaro. Dall'altra, non dovendo occuparsi del belga, i difensori si preoccupano di più di marcare l'argentino. Gli attaccanti sono un po' così: ci sono quelli che si accendono e si spengono. Lui è in una fase spenta e non è fortunatissimo. L'Inter comunque crea un sacco e raccoglie meno di quanto costruisce. Credo sia semplicemente una questione di tempo. Succede e bisogna avere pazienza in questi casi. L'arma è continuare a dargli fiducia e farlo giocare. Non so se si trova bene con Dzeko come si trovava con Lukaku ma deve giocare per trovare il gol. Banale ma è così», ha sottolineato il giornalista.