TS – Real, Lautaro osservato speciale. Inter, Hakimi insegue un destino da…

Achraf Hakimi torna questa sera a Valdebebas. Il laterale marocchino sfiderà il Real Madrid, squadra in cui ha militato per 10 anni nelle giovanili e per una stagione in prima squadra. Arrivato all’età di 8 anni dal Colonia Ofigevi, la scuola calcio in cui ha tirato i primi calci al pallone, Hakimi ha lasciato definitivamente dopo oltre un decennio il Real Madrid solo la scorsa estate. Le due stagione in prestito al Borussia Dortmund hanno evidenziato le grandi qualità dell’esterno, con l’Inter che ne ha approfittato e se l’è assicurato.

Tra gli osservati speciali in casa Real Madrid in vista della sfida di questa sera c’è anche Lautaro Martinez. Accostato alle ‘Merengues’ dopo la frenata col Barcellona a settembre, il ‘Toro‘ ha dovuto stoppare anche il Real, molto meno interessato secondo Tuttosport.

I problemi economici post-Covid hanno frenato le ambizioni relative al mercato di due colossi come Barcellona e ‘Blancos’. “Anche per questo motivo il Real ha dovuto cedere per 40 milioni Hakimi, uno di casa che ha fatto le valigie presto, inseguendo un destino da Roberto Carlos al contrario” conclude il quotidiano.