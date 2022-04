Marocchi: “Lautaro, c’era bisogno di incidere ed ha inciso. Pioli ha raccontato…”

L'opinionista ha elogiato l'argentino per la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan e si è riferito alle parole del tecnico rossonero

Giancarlo Marocchi a Skysport, dopo la vittoria dell'Inter nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ha detto la sua sulla prestazione dei nerazzurri. « Lautaro è un giocatore che mi piace tanto. Spesso lo erigo a protagonista della gara perché è forte, ha fatto due gol tecnicamente impressionanti. In questa partita c'era bisogno di incidere e lui ha inciso. Ne aveva sbagliato di partite. È un'alternativa a Perisic. Ultimamente se non faceva nulla lui non faceva nulla nessuno», ha sottolineato innanzitutto.

«Piolil'ha raccontata come è andata. Handanovic non protesta al gol. Nelle 38 partite di campionato non possiamo parlare di fortuna, sfortuna e arbitri. In base al regolamento viene annullato, ma poi ci sono i giocatori e l'avversario non dà noia al portiere. Menomale che poi esistono i regolamenti, ognuno è diverso e ha un parere», ha detto rispetto alle proteste dell'allenatore rossonero per il gol annullato ai suoi.