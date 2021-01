Rinnovo Lautaro-Inter, SM: “Primo incontro interlocutorio. Al di là delle smentite…”

Giornata importante oggi per il futuro di Lautaro Martinez all’Inter: gli agenti dell’attaccante classe ’97 sono stati in sede per incontrare Marotta e Ausilio. “sono tornati nella sede dell’Inter in via della Liberazione a Milano per incontrare Beppe Marotta e Piero Ausilio. Al di là delle smentite di circostanza, è chiaro che al centro del colloquio c’è stato il tema del rinnovo contrattuale per l’attaccante argentino, il cui accordo con il club nerazzurro scade nel giugno 2023″, il giudizio di Sport Mediaset che definisce l’incontro odierno “preparatorio e interlocutorio”, ma sicuramente c’è la volontà di entrambe le parti di arrivare alla fumata bianca.