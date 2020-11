TS – Lautaro segna dopo l’assenza ingiustificata. Una cosa è forse impossibile. Il futuro…

Antonio Conte rischia di non farcela per il secondo anno consecutivo. Dopo la sconfitta a Valdebebas contro il Real Madrid, l’Inter è preoccupata. Al giro di boa, la squadra nerazzurra è al quarto posto del Gruppo B con soli due punti conquistati in 270 minuti.

Nella gara contro le ‘Merengues‘, Conte ritrova Lautaro Martinez. “Segna. La prima volta in questa Champions League, la sesta in carriera – spiega Tuttosport -. Segna dopo un mese di assenza ingiustificata“.

A pesare in casa Inter è l’assenza di Lukaku: “Si sente, si vede nei grandi spazi che la squadra di Zidane lascia ai nerazzurri. Romelu è uno di quei giocatori che non si possono sostituire. È difficile, forse impossibile“.

Per Tuttosport nulla è perduto in chiave qualificazione: “Il futuro è ancora in mano all’Inter che però non può più sbagliare a cominciare dal prossimo appuntamento: mercoledì 25 novembre si torna in campo, a San Siro, ancora contro il Real Madrid. Questa volta bisogna solo vincere…“.