Massara (Sky): “Inter, Lautaro ha condizione un po’ scadente. Quello che preoccupa…”

Il giornalista si è soffermato sulle condizioni di Bastoni e sulle difficoltà di questo periodo mostrate dall'attaccante argentino

L'Inter, dopo la sosta per le Nazionali, sarà chiamata a presentarsi al meglio a due appuntamenti importanti. Il Napoli in campionato e lo Shakhtar in CL. In entrambi i casi non avrà uno dei suoi titolari in difesa, de Vrij, che si è infortunato alla fine della gara dell'Olanda contro il Montenegro. Serviranno due settimane per smaltire il problema muscolare che non gli ha permesso di giocare con la sua Nazionale l'ultimo impegno per le qualificazioni ai Mondiali. Intanto Inzaghi dovrà fare di necessità virtù.