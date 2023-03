In Argentina – Lautaro, capitano e marcatore. Ora punto di riferimento dell’Inter

In Argentina parlano di Lautaro Martinez all'indomani dal gol segnato con il Lecce. Il quotidiano La Nacion scrve del giocatore dell'Inter: "Capitano e marcatore. Lo status del giocatore è quello di punto di riferimento in più di un senso. Alla sua quinta stagione in nerazzurro, il Toro si identifica pienamente con la società e i tifosi interisti", si legge.

"Il suo ritorno dai Mondiali, nei quali è riuscito a dare meno di quanto avrebbe voluto, lo mostra infuocato. Da fine gennaio è anche capitano della squadra italiana. Era successo occasionalmente, per esempio a novembre in CL con il Bayern. Il passaggio di consegne è avvenuto dal momento in cui Skriniar è stato espulso con l'Empoli e si è saputo che non avrebbe rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, andrà al PSG da svincolato a fine stagione. L'Inter ha deciso che lo slovacco non poteva continuare ad indossare la fascia e quella responsabilità se l'è presa Lautaro", conclude il quotidiano argentino.