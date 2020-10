Futuro Lautaro, strategia Inter già definita. TS: “Ecco cosa vuole l’Inter. E il Barcellona…”

Le condizioni fisiche non brillanti di Sanchez e la volontà di riprendersi subito dopo il KO nel derby portano Conte a non cambiare la coppia d’attacco e, a fare da spalla di Lukaku, ci sarà Lautaro Martinez. Il Toro ha un feeling particolare con la Champions perché lo scorso anno segnò 5 reti in 4 partite, non evitando però la ‘retrocessione’ in Europa League. L’argentino, grazie a prestazioni sontuose e ai gol – uno anche al Camp Nou – è finito nel mirino del Barcellona ma l’affare però non si è mai concluso ma non è da escludere che i blaugrana possano rifarsi sotto.

Come riporta Tuttosport, il feeling con Messi resta intatto ma il trasferimento è saltato e ora l’Inter ha le idee chiare. “L’Inter vuole rinnovare il contratto e togliere, se possibile, la clausola da 111 milioni“, il giudizio del quotidiano torinese. Tra campo e mercato, l’Inter e Lautaro non vogliono sbagliare l’esordio e, al contrario, costruire un futuro insieme.