Cds – Lautaro, con Dzeko meno intesa rispetto a quella sbocciata con Lukaku. Inoltre…

Per il Toro numeri peggiori rispetto alla stagione scorsa. La poca intesa con il bosniaco e un lavoro diverso incidono nel rendimento

Momento non positivo per Lautaro Martinez. Dopo la scorsa stagione culminata con lo scudetto, ci si aspettava un ulteriore step da parte dell'argentino. I numeri parlano chiaro, un solo centro nelle ultime dieci partite. Come sottolinea il Corriere dello Sport, questa doveva essere una stagione di maggiori responsabilità per lui, "non avendo più l’ombra di Big Rom dietro cui coprirsi. Invece, le sue cifre sono peggiori rispetto ad un anno fa: 11 centri in campionato contro 13, più la scena muta in Champions".