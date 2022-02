TS – Lautaro simbolo dell’involuzione Inter. “Oggi ad Appiano Inzaghi…”

Primo vero momento di difficoltà per l'Inter di Simone Inzaghi che non trova la via del gol da 313': Lautaro tra i più deludenti

Matteo Pifferi

Primo vero momento di difficoltà per l'Inter di Simone Inzaghi che ha iniziato a manifestare difficoltà dal secondo tempo nel derby poi perso 2-1 per la doppietta di Giroud. "Un’Inter che ha dieci punti in meno rispetto a quella di Antonio Conte che nell’ultimo campionato proprio in questa fase della stagione prese il volo facendo il vuoto (distacco ovviamente da asteriscare in attesa sempre di Bologna-Inter) e che - considerando pure la gara persa 2-0 a San Siro con il Liverpool - non segna da tre partite e, più in generale, non realizza più di tre gol in 90’ dal 5-0 a Salerno del 17 dicembre quando ha segnato l’ultima rete in campionato Lautaro Martinez, simbolo dell’involuzione che ha avuto l’attacco nel girone di ritorno dove l’Inter viaggia a una ritmo da metà classifica (9 punti in 7 giornate)", spiega Tuttosport.

L'Inter fatica a segnare da calcio d'angolo e non concretizza la mole di gioco prodotta in ogni match. In più, anche in difesa capitano non di rado errori che rischiano di complicare ancor di più la situazione. "A Marassi pure le condizioni del campo non hanno aiutato - il terreno impediva la circolazione veloce della palla - ma nessuno ad Appiano ha voglia di trovare alibi, bensì soluzioni ai problemi. Oggi Simone Inzaghi analizzerà a video quanto accaduto nell’ultima partita e spiegherà alla squadra cosa non è andato. A confortare, il fatto che l’Inter, pur con tutti i problemi di rendimento avuti nelle ultime gare, non ha mai smesso di giocare. Per questo motivo Inzaghi dovrà essere soprattutto un buon psicologo con gli attaccanti", spiega il quotidiano.