Lazio-Inter, sfida della verità per Inzaghi. “Lautaro gioca? Tra lui e Perisic…”

Anche a poche ore dal calcio di inizio di Lazio-Inter, non è ancora stato sciolto il dubbio tra Lautaro e Perisic

"L’Inter deve capire chi è, la Lazio chi vuole essere". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Lazio-Inter, un match delicato per entrambe le squadre per diversi motivi. Inzaghi torna a Roma dopo la rottura inaspettata con Lotito, con l'obiettivo di vincere per avvicinarsi al meglio all'impegno decisivo contro lo Sheriff in Champions e con la Juventus in campionato domenica.