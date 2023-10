Parolo: “Lautaro aveva già due anni fa fame da leader. Dumfries sottovalutato”

Poi ha parlato anche di un altro giocatore dell'Inter, che considera sottovalutato, Dumfries. «Credo lo sia, ma sta dimostrando quello che sa fare, anche in Champions. Con la sua fisicità, con le sue capacità di attaccare lo spazio e dare fastidio agli avversari sta dimostrando che è troppo criticato. Fa gol, fa assist, si sta ambientando. Poi non può essere Hakimi a livello di qualità. Secondo me è conscio dei suoi limiti e vuole dimostrare di valere di più».