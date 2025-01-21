A Step on Football Valon Berhami ha parlato di Lautaro Martinez. «Non ci sono più giocatori così, nessuna squadra ha un capitano così. Ci sono squadre che ruotano le fasce da capitano, nella Juve non ci ritrovi un leader. Il Milan ha fatto un casino che la metà basta con la fascia di capitano. C'è questa confusione qua. Sia Napoli, che l'Inter, soprattutto l'Inter, perché Lautaro è il più forte del campionato e quindi che parli come ha fatto dopo l'Empoli da compagno è la cosa che ti fa più piacere. Asllani sa che quelle parole sono sincere e quindi lo aiutano».

A proposito della lotta scudetto, l'ex calciatore ha detto: «Il Napoli lavora per un obiettivo solo, lavora solo per lo scudetto e quindi è facilitata in questo. Ma l'Inter se cambia ritmo ha un altro spessore, un'altra qualità e la vedo davanti alla squadra di Conte. Ottenendo tanti punti lui ha più potere decisionale, ha rafforzato la sua posizione e pretende qualcosa di importante. Giusto che si esponga: è lì e se la gioca».

(Fonte: DAZN)