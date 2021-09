Lautaro logora chi non ce l’ha. E c’è un dato significativo. Il Toro non sbaglia un colpo

Anche contro il Bologna l'attaccante argentino è stato protagonista di una prestazione super

Gianni Pampinella

Ha aperto le marcature con un guizzo dei suoi. Anche ieri Lautaro Martinez è stato protagonista di una gara da incorniciare e non soltanto per il gol. Il Toro si trovava in ogni zona del campo, pressing asfissiante e la solita grinta che lo contraddistingue. Lautaro "logora chi non ce l’ha", scrive la Gazzetta dello Sport.

"Il Toro non sbaglia un colpo: tre gol su tre in campionato, una rete ogni 67 minuti. E un’altra sostituzione, non c’è partita che porta a termine. È un dato significativo: Inzaghi lo gestisce, perché sa che può fare a meno di tutti lì davanti, ma non di lui".

"Lautaro è dentro una crescita esponenziale, di cui — per fortuna dell’Inter — non si vedono i confini. Ha trovato una continuità realizzativa che fa capire come, nella testa di Inzaghi, possa arrivare a prendersi le stesse soddisfazione in termini di gol di Ciro Immobile alla Lazio. Siamo a quattro partite consecutive in gol in Serie A, se si considera pure l’ultima giornata dello scorso torneo. E così i fantasmi pian piano scompaiono: al Bologna il Toro non era mai riuscito a far male, ora siamo a 19 squadre punite su 25 totali affrontate".

(Gazzetta dello Sport)