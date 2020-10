Inter, Paventi (Sky): “Lautaro in crisi? Fisicamente c’è. Lukaku, nessun turn-over”

Lautaro Martinez in crisi? A Skysport si sono posti l’interrogativo. Ma Andrea Paventi, inviato a seguito dell’Inter, ha sottolineato: “Secondo me no, un giocatore che ha segnato tre gol nelle prime cinque gare di campionato, ha fatto un assist, è arrivato davanti alla porta tre volte, il suo l’ha fatto. Sono quattro partite che non fa gol ma c’è stata la pausa ed è difficile fare un bilancio già ora. Rimane nella testa quello che fa Lukaku e il suo rendimento continuo. Lautaro è andato sempre più a strappi, fisicamente c’è, mentalmente qualcosa lascia. Se non recupera Sanchez i due si aiuteranno a sbloccarsi, in un caso, e mantenere questo rendimento, nell’altro. Il belga sarà titolare col Parma e con il Real Madrid e probabilmente pure con l’Atalanta. Più gioca e più il suo rendimento migliora”.

(Fonte: SS24)