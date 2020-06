Lautaro-Lukaku, l’Inter gode. TS: “E pensare che per Conte non era neanche l’attacco titolare”

“Sarà lo scudetto delle coppie gol e l’Inter, con la “Lu-La” – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez – è regolarmente iscritta alla corsa con il tandem che probabilmente meglio si abbina fra le prime tre del nostro campionato”. E’ questa l’apertura dell’articolo di Tuttosport in merito alla coppia-gol nerazzurra: Lautaro Martinez e Lukaku, infatti, sono arrivati a quota 30 gol, scacciando le critiche dopo la prova non brillante contro il Napoli. “Conte quest’anno ha trovato un tesoro nel suo reparto offensivo, un tandem che originariamente, nei suoi piani, non era neanche quello titolare: il tecnico l’estate scorsa sperava di unire Lukaku a Dzeko, poi, una volta sfumato il bosniaco, aveva chiesto il suo vecchio pallino Sanchez”, spiega il quotidiano torinese.

EXPLOIT LAUTARO E LUKAKU – I numeri, ovviamente, sono dalla parte di Lautaro e Lukaku: in 17 partite su 26, almeno uno dei due ha segnato mentre in sei circostanze sono andati entrambi in gol. La loro miglior prestazione combinata è stata proprio a Reggio Emilia, con doppiette di Lautaro e Lukaku, entrambi decisivi nel 4-3 per i nerazzurri. “Per continuare a sognare lo scudetto, l’Inter dovrà cercare di gestire meglio le gare, provando a chiudere prima il punteggio. Conte ha chiesto più cattiveria, più cinismo, di «ammazzare», calcisticamente parlando, l’avversario. Col Sassuolo all’andata dopo 71 minuti sembrava essere andata bene, poi arrivò il blackout. Stasera alle 19.30 a San Siro, il tecnico spera che ciò non avvenga”, commenta Tuttosport.