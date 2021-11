De Grandis: “A Lautaro manca Lukaku. Inter? O gioca come faceva con Conte o…”

Il giornalista di Sky Sport ha analizzato il momento poco prolifico attraversato dall'attaccante argentino, a secco ormai da un mese

Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento di scarsa prolificità attraversato da Laautaro Martinez, senza gol da più di un mese: "Lautaro e Lukaku si avvantaggiavano a vicenda uno dei movimenti dell'altro. Avere vicino un colosso come Lukaku significava che, con una sua sponda, arrivavi faccia alla porta. Lautaro ha iniziato l'anno segnando, ora sta segnando di meno, ma deve abituarsi ai movimenti di Dzeko. Lautaro non è il centravanti più intelligente del mondo, ma è uno che va molto sull'istinto, e grazie a questo fa anche delle cose pregevoli. Nel momento in cui si deve mettere a pensare, invece, a volte sbaglia la scelta.Deve abituarsi ai movimenti di Dzeko, sapendo che non gli aprirà mai gli spazi che gli apriva Lukaku.