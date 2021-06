Argentina, Lautaro torna al gol in Nazionale: miglior marcatore dell’era Scaloni

L'attaccante dell'Inter ha segnato una rete nel 4-1 contro la Bolivia, il suo dodicesimo gol con la maglia della Seleccion

Lautaro Martinez si è finalmente sbloccato: l'attaccante dell'Inter ha trovato la prima gioia personale in Copa America, segnando il gol del definitivo 4-1 con cui la sua Argentina ha battuto la Bolivia. Il "Toro" sale così a quota 12 centri con la maglia della Seleccion (7 in amichevole, 3 in Copa America e 2 nelle qualificazioni mondiali), confermandosi miglior marcatore dell'era Scaloni (iniziata nel 2018, dopo il Mondiale di Russia): meglio anche di Messi, fermo a 10.