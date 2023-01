Lautaro Martinez: tre punti all’Inter e doppietta che vale un podio

Il calciatore nerazzurro si è mostrato ancora una volta importantissimo per la formazione nerazzurra e con questi due gol, dieci ne ha segnati in campionato, diventa il terzo giocatore straniero della storia del club nerazzurro ad andare in doppia cifra in almeno 4 stagioni diverse giocate in Serie A. L'argentino è terzo dopo Nyers e Icardi che hanno segnato almeno una doppietta in cinque campionati, come riferito da Opta.