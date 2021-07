Lautaro Martinez in visita dai bambini dell’ospedale di Bahia Bianca

Il calciatore argentino accolto come una vera e propria star nella sua città dopo la vittoria della Coppa America

Lautaro Martinez ha vissuto momenti incredibili prima con l'Inter e poi con la maglia dell'Argentina. Campione d'Italia in nerazzurro e poi vincitore della Coppa America insieme ai suoi connazionali. Una giornata incredibile però lui l'ha regalata ai bimbi dell'ospedale della sua città, Bahia Bianca.

L'attaccante nerazzurro è andato a trovare i bimbi ricoverati in ospedale nel reparto pediatrico e ha regalato loro le sue magliette autografate. Lunedì scorso il calciatore è arrivato in città e si è allenato con la sua ex squadra. Lo hanno accolto alla grande, con uno striscione a lui dedicato e posto al centro dello stadio: "La casa del campione d'America", hanno scritto i suoi concittadini. E il sindaco gli ha consegnato un riconoscimento.