Inter, per Lautaro meno apprensione: “Il Toro e i medici hanno assicurato che…”

L'ennesimo infortunio di Alexis Sanchez mette in difficoltà l'Inter, che dovrà fare a meno del cileno sicuramente per i prossimi decisivi appuntamenti contro Napoli e Shakhtar. Chi invece sarà presente è Lautaro Martinez: scongiurati infatti i timori dopo le botte subite nella gara contro il Brasile. Spiega il Corriere dello Sport: "Il dottore dell'Argentina e il giocatore hanno rassicurato l'Inter che si tratta solo di una botta e che non ha particolari fastidi. Se non ci saranno sorprese, oggi pomeriggio il Toro svolgerà una seduta defaticante insieme agli altri sudamericani attesi a Malpensa in mattinata".