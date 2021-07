Lautaro: “Vogliamo la finale, ora la Colombia. Messi? Lo seguiamo tutti”

Il centravanti dell'Inter ha contribuito al 3-0 finale all'Ecuador, queste le sue parole al termine della sfida

"Penso che oggi abbiamo visto un'Argentina dominare, protagonista. Facciamo le cose che proviamo in allenamento, quello che ci chiede l'allenatore. Penso che oggi facciamo la differenza quindi siamo contenti e dobbiamo continuare a lavorare. Ecuador? Squadra molto fisica, che corre, che è costantemente sotto pressione. Al di là della difficoltà del campo, dove è molto difficile giocare il pallone come vogliamo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, di dare il massimo e lasciare una buona immagine. Abbiamo segnato tre gol, cosa non facile per niente”.