GdS – Lautaro, l’Inter ha bisogno della tua cattiveria. Il Toro vuole tornare a essere micidiale

Se Lukaku ha timbrato il cartellino con grande regolarità con la maglia dell’Inter, nell’ultimo periodo è Lautaro a non trovare con costanza la via del gol.

“La stagione dell’argentino ha la certificazione super anche se per tutto il mese di febbraio l’attaccante non si è visto. Fuori per squalifica con Udinese e Milan in campionato, ha fatto poco con Napoli, Lazio e Ludogorets e ha saltato il ritorno contro i bulgari sempre per squalifica. L’ultimo gol, al Cagliari, è datato 26 gennaio: dopo la partita di pranzo contro i sardi, finita con la scenata all’arbitro Manganiello, il Toro non è più riuscito a far vedere la solita cattiveria, marchio di fabbrica del numero 10 nerazzurro in versione contiana. Nel frattempo Lautaro è diventato uno dei nomi più caldi del mercato e il fatto che l’amico Messi lo abbia esaltato («È un giocatore spettacolare, che ha qualità impressionanti», ha detto Leo due settimane fa), augurandosi che sbarchi al Barcellona insieme con Neymar, rinforza le voci che arrivano dalla Spagna. Antonio Conte, però, sa che i pensieri del Toro adesso sono solo sull’Inter. L’obiettivo di Lautaro è tornare a essere micidiale come a gennaio (3 gol in Serie A con Napoli, Atalanta e Cagliari), dimenticare le mancate esultanze con le corna di febbraio e cominciare alla grande marzo”, spiega La Gazzetta dello Sport