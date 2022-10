Inter, questione di mira: Lautaro deve migliorare le statistiche. “La Fiorentina…”

Questione di mira. Lautaro Martinez è il calciatore della Serie A che tira di più verso la porta avversaria. Nonostante questo, la percentuale di conclusioni trasformate in gol è piuttosto bassa per un giocatore del suo livello. Ecco perché, già da questa sera al Franchi, contro una squadra come la Fiorentina che in passato non gli ha mai portato troppa fortuna, l'argentino proverà a migliorare le statistiche: