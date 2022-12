Qatar 2022, per Lautaro 10 tentativi senza segnare: solo Musiala ha fatto peggio

L'Argentina si appresta a disputare la semifinale del Mondiale contro la Croazia, ma a livello individuale lo scenario non è di certo quello che si aspettava Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter non è ancora riuscito a segnare, eccezion fatta per il rigore trasformato nei quarti di finale contro l'Olanda, e ha perso il posto da titolare in favore di Julian Alvarez. A dimostrare la scarsa vena realizzativa del Toro ci pensa un dato fornito da Opta: nessun gol nonostante i 10 tentativi verso la porta avversaria. Solo il tedesco Musiala, con 12, ha fatto peggio.