CdS – Inter, offerte solo per Hakimi: per Lautaro niente di concreto fin qui

L'attaccante argentino è nel mirino dei top club di Spagna, ma per il momento nessuna squadra si è fatta avanti

Il big che lascerà l'Inter sarà Achraf Hakimi: ne è certo il Corriere dello Sport, che spiega come l'esterno marocchino sia l'unico calciatore nerazzurro ad aver ricevuto offerte concrete. Calma piatta, invece, sul fronte Lautaro Martinez: "Sarà il marocchino a fare le valigie, anche perché è l'unico per cui esistono offerte e trattative in corso, mentre per Lautaro, l'altro nerazzurro dal futuro in bilico, al di là dell'Interesse di Real e Atletico Madrid, non si è acceso ancora alcun fronte".