Lautaro: “Partita importante per noi e per il campionato. Oggi dobbiamo dimostrare…”

“Questa è una partita importante per noi, per loro, per il campionato. Quindi abbiamo lavorato, recuperato, abbiamo giocato 120 minuti con la Fiorentina. Quella fatica oggi la dobbiamo trasformare in cattiveria e forza per portare tre punti a casa. Noi sicuramente siamo una squadra più solida, che ha lavorato tanto per crescere: oggi dobbiamo dimostrarlo, oggi dobbiamo fare un altro passo. Importante è questo: farlo vedere in campo. Ronaldo? Lui è importante per loro anche noi abbiamo il nostro. Dobbiamo essere cattivi anche in fase difensiva, dobbiamo cercare di fargli male”. Le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Juve.