Inter, gol e assist per Lautaro: non accadeva da maggio. “Tre gol su 3 e parole da leader”

Al netto dell'episodio con Erlic che avrebbe potuto costargli anche l'espulsione, Lautaro è stato protagonista nella vittoria dell'Inter

Al netto dell'episodio con Erlic che avrebbe potuto costargli anche l'espulsione, Lautaro Martinez è stato assoluto protagonista nella vittoria dell'Inter contro lo Spezia giocata ieri a San Siro. Un assist per la rete di Gagliardini e la rete su rigore che ha chiuso i conti. Come se non bastasse, nel postpartita le sue parole sono state da vero leader. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"In ogni caso, il grande digiuno di Lautaro è ormai del tutto alle spalle. Tre gol su tre partite per la seconda volta in questo 2021 e parole da leader (...). Una rete e un assist nella stessa gara di A non gli succedeva da maggio, dalla festa finale con l’Udinese, nel giorno in cui fu consegnata la Coppa scudetto. Lautaro, però, rispetto alla stagione passata ha cambiato qualcosina: «Magari sono più tranquillo, ho imparato tanto da Conte e sono cresciuto sia fisicamente che tatticamente»".