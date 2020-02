GdS – Lautaro si riprende l’Inter: ora manca l’ultimo passo. In caso di addio, la certezza è…

Lautaro Martinez si prepara a riprendersi l’Inter. L’argentino torna contro la Lazio dopo la squalifica di due turni che gli ha costretto a saltare le sfide contro Udinese e Milan. Il Toro ha pagato la multa e scontato lo stop: ora non resta l’ultimo passo, ovvero il gol.

“Domani all’Olimpico è vietato sbagliare, soprattutto a livello disciplinare” scrive la Gazzetta dello Sport. Conte ritrova la sua LuLa, che ha realizzato 28 dei 48 gol totali in campionato.

Intanto in Spagna si continua a parlare della super sfida in estate con Barcellona e Real Madrid pronte ad accaparrarsi Lautaro. L’Inter non si farà trovare impreparata e l’interesse per Aubameyang lo dimostra: in caso di cessione eccellente arriverà un altro nome grosso.