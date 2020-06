Trevisani: “Inter, scelte di Conte sono un planning. Se Lautaro resta? In percentuale…”

Riccardo Trevisani, telecronista di Skysport, ha parlato delle scelte di Conte nella gara con il Sassuolo e ha anche detto la sua sulle percentuali di permanenza del Toro all’Inter: «Lautaro Martinez? Per me le percentuali ad oggi sono 70-30, nel senso che al 70% potrebbe rimanere al club nerazzurro. Ad oggi almeno, perché il mercato poi finisce il 5 ottobre. Lo schieramento di Conte contro il Sassuolo? Credo che Conte non abbia deciso questa mattina di fare il turnover, credo abbia lavorato su un piano, un planning preciso per questa settimana su Sampdoria-Sassuolo e prossima partita», ha sottolineato.

«Eriksen è il centro di questa squadra, con la Samp ha dominato la scena e le azioni finivano sempre sui suoi piedi e dai suoi piedi. Ora ha totale libertà e cambia poco chi ha alle spalle. I neroverdi corrono tanto però. Quindi fa un azzardo Conte cambiando cinque titolari, è come se fosse un test per la seconda squadra. La palla che ha detto a Lukaku è stata una roba favolosa. Il danese è l’arma in più dell’Inter in questo momento. Conte ha cambiato i suoi piani per Eriksen, non ha mai giocato con il trequartista, pensate quindi cosa può essere questo centrocampista», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)