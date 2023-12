GdS: “Chi era vicino a Lautaro subito dopo il Bologna lo ha sentito…”

Interessante aneddoto della Gazzetta dello Sport suLautaro Martinez. "Fosse per lui, sarebbe in campo anche domani. Chi gli era vicino, dopo la partita con il Bologna, lo ha sentito minimizzare il problema, nonostante la camminata verso l’uscita di San Siro non fosse proprio sciolta. Ma è giusto ragionare con cautela, quando si tratta di problemi muscolari. A maggior ragione per un giocatore che è centrale nell’economia di squadra", si legge sul quotidiano. Grande attesa ora per gli esami in seguito all’affaticamento muscolare accusato col Bologna in Coppa Italia.