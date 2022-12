Argentina, Lautaro Martinez: “Siamo in finale, che orgoglio”

"Finalisti al Mondiale. Che sogno, che orgoglio. Ancora un passo". Non è entrato nella semifinale contro la Croazia, ma in semifinale l'Argentina ci è arrivata anche grazie ad un rigore segnato proprio da lui. Lautaro Martinez non ha fatto forse la Coppa del Mondo che voleva ma ha realizzato quello che sognava, arrivare in finale. Il sogno Mondiale continua per lui e per la sua Argentina e lui lo grida al mondo sui social con un post in cui mostra tanto orgoglio per quanto fatto sottolineando con due foto il concetto di squadra: