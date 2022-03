Inter, Lautaro: “Avevo tanta rabbia, Inzaghi mi ha sempre dato fiducia. E ora a Liverpool…”

Lautaro Martinez, grande protagonista della serata con una tripletta, ha commentato così la grande vittoria della squadra di Inzaghi

"Mancava la vittoria, mancava il gol. Oggi ne abbiamo fatti 5 e siamo molto contenti. Io ho vissuto un periodo difficile, perché gli attaccanti vivono per il gol. Ma cerco sempre di dare il massimo: magari si sbagliano i gol più facili e si segnano i gol più difficili. Sono sceso in campo con tanta voglia e rabbia. Si avvicina un momento importante per l'Inter e dovevamo dimostrare qualcosa. Abbiamo giocato bene la palla e ringraziamo sempre la gente che ci è sempre vicina. Quando vado a letto con mia moglie parlo tanto, perché sono triste quando non segno. Ho parlato tanto con lei e con i miei amici in Argentina. Voglio dedicare questi gol a mia figlia che sta dormendo a casa. L'abbraccio a Inzaghi? Mi ha dato sempre fiducia, è al nostro fianco e lotta con noi. Impossibile a Liverpool? Andiamo lì con personalità, proveremo a qualificarci, per noi è un sogno".