Lautaro, potere Inter molto elevato. “Ma c’è chi gli ha già mandato un segnale”

L'argentino piace a tutti in Europa, ma solo un'offerta monstre farebbe sedere al tavolo l'Inter

Ma Lautaro piace anche all’Inter. Ha un contratto fino al 2023, non va in scadenza a breve e dunque il potere contrattuale del club è elevato. Solo un’offerta dagli 80 milioni in su potrebbe far vacillare l’Inter: in fondo, era la stessa cifra su cui si ragionava con il Barcellona un anno fa, prima della pandemia. Ma in questo momento storico del calcio europeo, quali sono i club in grado di garantire una cifra simile?", l'interrogativo che si pone la Rosea.