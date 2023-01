Lautaro ai tifosi dell’Inter: “Grazie per l’accoglienza, felice per prima vittoria 2023”

Non era in campo da titolare ma sul terreno di gioco del Meazza è entrato prima dei suoi compagni per ritirare un premio, una targa, che l'Inter gli ha donato perché ha vinto la Coppa del Mondo. Lautaro Martinez ha posato accanto al presidente Zhang e poi si è accomodato in panchina facendo spazio a Lukaku e Dzeko, che ha pure risolto la gara col Napoli. L'argentino è entrato nel secondo tempo e dopo la vittoria contro il Napoli, in un post ha ringraziato i tifosi interisti per l'accoglienza da campione che gli hanno riservato.