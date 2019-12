Criticò i cori a Lukaku in Slavia-Inter, Lautaro premiato in Argentina: “Un esempio di…”

Lautaro Martinez ha ricevuto un premio dall’associazione B’nai B’rith: El Toro è stato insignito del premio nella città di Bahia Blanca in seguito alle dichiarazioni anti-razzismo in difesa di Lukaku dopo quanto accaduto nella trasferta di Praga. “Bisogna smetterla con tutto questo. Siamo tutti uguali e tutti noi meritiamo lo stesso rispetto. E’ importante che non accada più perché può ferire una persona e la gente non sa cosa prova un giocatore in campo, con pulsazioni a mille, potrebbe reagire in un modo non bello“, le parole di Lautaro dopo i fischi e i cori razzisti dei tifosi dello Slavia nei confronti di Lukaku. Alcuni membri del B’nai B’rith hanno regalato una pergamena a Lautaro con tanto di dedica: “Le dichiarazioni di Lautaro hanno rappresentato un esempio di lotta alla discriminazione nel calcio”.

(Foto e fonte: Infobae)