Lautaro, nodo ingaggio: la proposta dell’Inter. L’agente chiede un premio alla firma

Proseguono le contrattazioni tra la dirigenza nerazzurra e Alejandro Camano, procuratore dell'attaccante argentino

"Il nuovo accordo dovrebbe prevedere la scadenza spostata dal 2023 al 2026 (potrebbe essere 2025 con opzione per un anno in più), ma il nodo principale rimane ovviamente l'ingaggio. Innanzitutto l'agente di Lautaro vorrebbe un "premio" alla firma per coprire il mancato rinnovo nella scorsa stagione, ma poi bisognerà trattare il nuovo stipendio. Per la stagione '21-22 l'argentino percepirà 3 milioni, non molti considerando lo status del giocatore e gli ingaggi di altri elementi nerazzurri. Proprio per quello Camaño - diventato agente di Lautaro a inizio 2021 dopo che i suoi vecchi procuratori avevano trovato un accordo con Marotta e Ausilio per rinnovare a 4.5 milioni - punta a una soglia super, di almeno 7 milioni ovvero in linea con Eriksen (7.5), Sanchez (7) e Vidal (6.5). L'Inter è partita da un'offerta di 5.5, ma potrebbe spingersi a 6, aggiungendo dei bonus. Oppure proporre un aumento a 5/5.5 per la stagione in corso e poi un ingaggio più alto dal '22-23 (sulla falsariga di quanto fatto con Lukaku o Vidal). La suddetta reciproca voglia di continuare insieme, però, dovrebbe agevolare l'intesa".