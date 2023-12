Lautaro e gli auguri di Natale: “Il primo in quattro con i miei amori”

L'argentino in un post sui social ha augurato a tutti buone feste con un post dedicato alla sua famiglia

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che si è infortunato nella gara contro il Bologna di Coppa Italia, non ha giocato contro il Lecce, nella penultima giornata del 2023. Si è allenato alla vigilia di Natale e cercherà di mettersi a disposizione di Inzaghi prima possibile. Intanto anche lui, come i suoi compagni, ha usufruito dei due giorni liberi concessi dal tecnico in occasione del Natale.