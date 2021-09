Lautaro, problema gol in Europa: per il Toro solo 3 reti in 14 presenze con l’Inter

Il gol in Champions League, per l'argentino, rimane più o meno un miraggio. Riavvolgendo il nastro, sono poche le sue esultanze

0 gol per l'Inter nelle sue prime due uscite in Champions League. E in casi come questo è ovvio che ci si debba affidare ai propri attaccanti, soprattutto al tuo giocatore fondamentale: Lautaro Martinez . Che però, come riporta il Corriere dello Sport, in campo europeo fa molta fatica a trovare la rete: "Anche di Lautaro Martinez troppo spesso si smarriscono le tracce, sul sentiero d'Europa. Eppure aver vinto la Coppa America da protagonista, quest'estate, lasciava in dote un Toro di caratura internazionale.

Il gol in Champions League, per l'argentino, rimane più o meno un miraggio. Riavvolgendo il nastro, sono poche le sue esultanze. Qualcosa come tre gol nelle ultime quattordici partite europee con l'Inter, per Lautaro Martinez. Addirittura uno solo nelle ultime nove di Champions. E questo inizio non è stato incoraggiante, al contrario del campionato in cui Lautaro timbra con regolarità. Risolvere il problema del gol in Europa è il primo passo per dimenticare la sindrome".