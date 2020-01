SM – Inter, Lautaro protagonista “a sorpresa”: nelle idee di Conte il titolare era Dzeko

Uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione dell’Inter è senza dubbio Lautaro Martinez: l’attaccante argentino, dopo un anno di apprendistato alle spalle di Icardi, è definitivamente esploso, andando a segno già in 16 occasioni tra campionato e Champions League. Parte del merito del suo rendimento, secondo Sport Mediaset, va a Edin Dzeko, grande obiettivo di mercato dei nerazzurri che con la sua decisione di rimanere alla Roma ha lasciato spazio all’ex Racing:

“Il bomber di Bahia Blanca, a differenza dell’Inter, non ha frenato nell’ultimo mese: con 3 gol nelle ultime 4 partite è già arrivato a quota 11 in campionato, che diventano 16 se si sommano le 5 di una Champions da urlo. Per la sua esplosione Lautaro Martinez deve ringraziare Edin Dzeko: nelle idee iniziali di Conte ci sarebbe dovuto essere il capitano della Roma in coppia con Lukaku nel suo undici titolare della sua nuova Inter. Il gran rifiuto del bosniaco, invece, gli ha permesso di stupire tutti sul campo“.