Inter, Lautaro si gode il suo terrazzo a Milano: “Qua”. Messaggio al mercato?

Lautaro Martinez è stato chiaro a più riprese: non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter. E a conferma di questa tesi possiamo anche considerare l'ultima storia pubblicata proprio dal centravanti nerazzurro su Instagram: il Toro è infatti intento a godersi il sole sul suo terrazzo con piscina in quel di Milano. Il tutto con un messaggio scritto a caratteri cubitali: "Qua". Che possa essere questo l'ennesimo indizio di mercato su una sua permanenza in nerazzurro?