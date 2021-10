Inter, Lautaro non è più un ragazzino. Capitano? A Roma ha dimostrato che…

L'attaccante argentino, alla quarta stagione a Milano, è sempre più uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro

L'Inter ha bisogno dei suoi gol, della sua rabbia, del suo furore agonistico: Lautaro Martinez, dopo gli scampoli di partita giocati contro la Lazio, vuole ora guidare i suoi compagni alla vittoria contro lo Sheriff, gara determinante per il cammino europeo dei nerazzurri. Simone Inzaghi , come scrive Il Messaggero, punta sul suo top player, chiamato a dimostrare il suo nuovo ruolo di leader all'interno della squadra:

"Simone Inzaghi si aggrappa alla sua rabbia, alla sua voglia di rivalsa dopo quanto accaduto all'Olimpico con la Lazio. Le sue proteste con Felipe Anderson e l'arbitro Irrati palesano quello che ormai è sotto gli occhi di tutti: pur senza la fascia di capitano sul braccio, è un giocatore che si fa sentire. In campo e nello spogliatoio. Non è più il ragazzino di 21 anni che nel 2018 è sbarcato alla Pinetina per la sua prima esperienza fuori dall'Argentina, lontano da casa e dal Racing Club di Avellaneda. Poco alla volta sta diventando un top player, seguito da diversi club europei. Tra i quali il Barcellona, prima che sprofondasse nei debiti e nella più grande crisi economica della sua storia. La gara con lo Sheriff, squadra capace di vincere al Santiago Bernabeu con il Real Madrid, è per Lautaro Martinez una prova di maturità. Mostrarsi all'altezza dell'impegno e guidare l'Inter alla prima vittoria in Champions".