Lautaro non vuole fermarsi. Il Toro a caccia di record: vuole la top 10 dei bomber Inter

"Che lo superi subito, nel derby o pure più in là, non cambierà comunque lo status del Toro: ha segnato 8 degli ultimi 14 gol nerazzurri, il 57% del totale. Mandarlo in porta pare ormai la missione di tutti, ma l’argentino non potrà cucirsi una stella da solo: per rispondere a Pioli urge assistenza dei compagni", precisa il quotidiano.