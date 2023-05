Lautaro, rendimento top dopo il Mondiale: 19 gol con l’Inter, 10 nelle ultime 11

Se,pre più leader, sempre più decisivo: Lautaro Martinez ha trascinato l'Inter verso la conquista della Coppa Italia, e non intende fermarsi. Il Corriere delloSport esalta i numeri dell'attaccante argentino: "Nel segno del Toro. C'è la sua firma sulla nona Coppa Italia della storia dell'Inter. Ma è anche l'ennesima dimostrazione di forza di un attaccante sempre più decisivo e convinto. Con la doppietta di ieri ha pure toccato e superato quota 100 gol in nerazzurro. Con 101 resta all'11° posto nella classifica all-time, ma ora per entrare nella top ten e raggiungere Aebi mancano solo 5 reti. Si arricchisce anche la sua bacheca personale, che ora arriva a 8 titoli".

"Al di là della tripla cifra di reti con la maglia dell'Inter, per Lautaro è ora la miglior stagione in assoluto come goleador: ha toccato quota 27 e ha ancora 3 partite per incrementare ulteriormente il bottino. E allora se il 2022 si era chiuso come meglio non avrebbe potuto, ovvero con il trionfo Mondiale in Qatar con la sua Argentina, questa prima parte del 2023 ha visto il Toro trascinare letteralmente l'Inter. È vero che ha avuto anche lui un passaggio a vuoto, tra marzo e metà aprile (guarda caso un momento nero pure per la squadra…), ma appena si è riacceso, ecco i fuochi d'artificio.