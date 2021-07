Inter-Lautaro, per il rinnovo è tutto da rifare: ecco quando se ne riparlerà

L'attacante argentino, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2023, non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento

In casa Inter la questione legata al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez non è ancora stata risolta: una vicenda che va avanti ormai da più di un anno, e il cambio di agente da parte del giocatore ha nuovamente dilatato i tempi. Così scrive il Corriere dello Sport:

"La sensazione è che nemmeno con Camano i discorsi siano così avanzati. Tanto che l'agente ha dato l'impressione di voler gettare l'amo, per testare il mercato a più ampio raggio. «La campagna trasferimenti è molto lunga, tutte le squadre d'Europa faranno tanti movimenti. Lautaro è parte della nuova generazione di centravanti che prenderà il posto della vecchia generazione. Sappiamo che è molto importante per l'Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto». Già perché ci sarebbe in ballo pure il rinnovo. Ed è chiaro che, azzerati gli accordi raggiunti a inizio anno con Yaque e Zarate, una, o più d'una, ricca offerta farebbe la differenza per strappare all'Inter un ingaggio più sostanzioso. Arrivati a questo punto, però, se ne parlerà solo a mercato concluso, qualora, ovviamente, il "Toro" dovesse restare".