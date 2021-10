Inter e Lautaro, rinnovo senza compromessi. GdS: “Un fattore risulta decisivo”

Ora è ufficiale: l'attaccante argentino ha firmato, accordo prolungato fino al 30 giugno 2026, soddisfazione reciproca

"Se una firma non blinda, di sicuro dimostra una volontà chiara in partenza, da parte dell'Inter e degli stessi giocatori. È come in un matrimonio, pure la promessa va rinnovata, le due parti devono riscegliersi. [...] Lautaro e l'Inter si sono risposati ieri pomeriggio. Non è mica uno scherzo, l'argentino l'ha vissuta come una cerimonia. Si è presentato in sede ieri pomeriggio insieme alla compagna Agustina e alla figlia Nina, vestita in maniera impeccabile. Una festa, invece del taglio della torta ecco una penna per autografare il contratto fino al 2026".