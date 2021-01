La rivelazione: “Lautaro scovato grazie alla Juve. Ausilio disse agli osservatori…”

Considerando la nota tradizione argentina dell’Inter, gli addetti ai lavori si focalizzano sull’Albiceleste. Racconta Moro: “Ci innamoriamo subito di un attaccante tarchiato, ma dotato di grandi colpi e capace di calciare in porta da tutte le posizioni: si chiama Lautaro Martinez, ha 19 anni ed è di proprietà del Racing Club de Avellaneda. Le nostre relazioni sono schiette come l’input del direttore sportivo: «Lautaro ha potenzialità da top, è da prendere subito». Ausilio, anche stimolato dalla concorrenza juventina che si era già assicurata due giovani sudamericani, la pensa come noi e a fine torneo vola immediatamente in Argentina. Il direttore vuole vedere Lautaro dal vivo, ma soprattutto intende guadagnare la pole position con l’entourage del ragazzo e con il club argentino. Blitz rapido ed efficace. Ausilio è bravissimo: anticipa l’Atletico Madrid e si assicura Lautaro. Un gran colpo”.