Lautaro salva l’Inter: rete numero 200 in nerazzurro. E nel post partita scuote la squadra

"In una serata “estrema” e per cuori forti, in cui l’Inter ha attraversato le pareti dell’inferno ed è rimasta in piedi solo con la forza della disperazione, non è casuale che il piedino al momento giusto l’abbia messo lui. Dopo un tempo e trequarti in balia della Real Sociedad, c’era Lautaro Martinez a raccogliere con il sinistro il tiro sbagliato di Davide Frattesi, diventato un assist benedetto. L’uomo con la fascia, sopravvissuto al turnover spinto di Simone Inzaghi e non sostituito durante il match nonostante un’evidente stanchezza, è il centravanti a cui l’Inter si affida nelle difficoltà", riporta La Gazzetta dello Sport.