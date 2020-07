Inter, Lautaro Martinez a secco contro il Brescia. GdS: “Forse avrebbe bisogno di…”

Alla festa del gol dell’Inter contro il Brescia, non ha partecipato Lautaro Martinez. L’argentino ha disputato una prova ai limiti della sufficienza, avendo anche qualche occasione per segnare ma non riuscendo ad iscrivere il proprio nome sul tabellino, corposo, dei marcatori. “Forse avrebbe bisogno di un po’ di riposo anche lui. Ma in fondo, vincere così facile senza la collaborazione della Lula fa parte delle buone notizie. Adesso sta all’Inter dimostrare che questa messe di gol non è frutto soltanto di una partita facile facile. Le occasioni verranno”, il giudizio de La Gazzetta dello Sport.