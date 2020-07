MD – Lautaro, il Barça non cambia strategia: non pagherà mai 111 mln. Agirà senza fretta

È il giorno della scadenza della clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Da domani al Barcellona, o qualunque club se volesse l’argentino, non basterà pagare i 111 mln di cui si parla nel contratto. TuttoSport questa mattina ha sottolineato che Suning non vuole cedere il giocatore. Se è sua volontà andarsene tocca a lui uscire allo scoperto. Marotta ieri ha sottolineato: «Abbiamo ammirato un ottimo Lautaro nella prima parte di stagione, adesso deve tornare sereno e dare il suo contributo all’Inter come nella prima parte di stagione».

In Spagna riprendono le notizie che arrivano dall’Italia sul giocatore e spiegano qual è la posizione del Barcellona. Il Mundo Deportivo scrive: «Al Barça non hanno cambiato la loro strategia e ora ritengono che il tempo sia a loro favore. Al Camp Nou, nemmeno tra qualche settimana, hanno in programma di pagare 111 milioni cash e poiché la proposta di alcuni giocatori come contropartita non ha avuto alcun effetto, aspetterà e farà le sue mosse in seguito, anche se senza fretta. Ed è sempre più forte il desiderio del giocatore di trasferirsi in Spagna».

(Fonte: Mundo Deportivo)